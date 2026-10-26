3 Ribu Hektare Lebih Lahan di Kalimantan Masih Terbakar Karhutla, Terbanyak di Kalteng

Kebakaran hutan di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada Oktober 2026. (Dok Dinas Pemadam Kotabaru)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 3 ribu haktare lahan di Kalimantan masih terbakar sampai hari ini (26/10). Dari ribuan hektare lahan itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbanyak berada di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan menyampaikan bahwa secara keseluruhan lahan terbakar di Kalimantan sebanyak 3.392 hektare. Karhutla terluas terjadi di Kalteng dengan luas lahan terbakar mencapai 2.458 hektare.
”Kalimantan Barat 884 hektare dan Kalimantan Selatan 52 hektare,” kata dia kepada awak media.
Berton memastikan, berbagai strategi penanganan terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah yang dibantu oleh para relawan. Diantaranya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan mengandalkan dry ice. Kemudian pemadaman melalui satuan tugas (satgas) darat yang juga terus dilakukan.
Selain di Kalimantan, Berton menyatakan bahwa karhutla juga masih terjadi di Sumatera. Rinciannya di Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar 889 hektare, Jambi 89 hektare, dan kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, sekitar 12 hektare.
Untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera, sebanyak 57.050 personel darat disiagakan di 6 provinsi prioritas. Terdiri atas 16.387 personel di Kalteng, 14.458 personel di Kalbar, 12.285 personel di Sumsel, 7.927 personel di Kalsel, 5.984 personel di Jambi, dan sembilan personel di Lampung.
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”Pemadaman didukung berbagai peralatan, antara lain selang pemadam, selang hisap, nozzle, sepatu boot, pompa portabel, pompa punggung, pemukul api, dan radio komunikasi,” imbuhnya.
Di luar pergerakan satgas darat, dukungan udara dalam penanganan karhutla juga masih dilakukan dengan mengerahkan 61 unit armada. Yakni 24 unit untuk patroli, CASA, dan OMC. Kemudian 37 helikopter untuk water bombing atau pengeboman air.
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