DEN Menyebut 95 % Siswa Semangat Belajar jika Menu MBG Berkualitas Baik

JawaPos.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengemukakan 95 persen siswa penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku memiliki semangat belajar lebih tinggi ketika mendapatkan menu dengan kualitas sangat baik.

Anggota DEN Firman Hidayat mengatakan temuan tersebut berasal dari studi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan modul khusus dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Modul itu mulai diterapkan sejak September 2025 untuk mengukur dampak program MBG terhadap siswa di seluruh Indonesia.

“Ketika kualitas menunya sangat baik 95 persen siswa penerima MBG mengatakan mereka semangat belajarnya lebih tinggi,” kata Firman di Istana Negara pada Selasa (20/10).

Sebaliknya, semangat belajar siswa menurun ketika kualitas makanan yang diterima buruk. Menurut Firman, temuan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kualitas menu dalam pelaksanaan program MBG.

“Tetapi memang ketika kualitas menunya jelek itu angkanya drop sangat rendah. Artinya memang salah satu rekomendasi kami ke Bapak Presiden yang tadi kami sampaikan perlu diperhatikan kualitas menu MBG karena ini berkorelasi dengan rasa lapar dan semangat belajar anak di sekolah,” ujarnya.

Selain semangat belajar, studi DEN juga mengukur hubungan penerimaan MBG dengan tingkat kehadiran siswa di sekolah. Hasilnya menunjukkan, siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen dibandingkan siswa yang tidak menerima program tersebut.