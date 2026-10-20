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Muhammad Ridwan
Selasa, 20 Oktober 2026 | 20.40 WIB

Imigrasi Benarkan Nusron Wahid ke Singapura dan Malaysia, Sebut Belum Ada Pencekalan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membenarkan adanya catatan perjalanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Singapura dan Malaysia. Perjalanan tersebut diketahui berlangsung bertepatan dengan jadwal pemanggilan Nusron Wahid untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (15/10).

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, Nusron terpantau berangkat ke Singapura melalui Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau. Ia mengamini, Nusron baru saja melakukan perjalanan pada pekan kemarin.

"Minggu lalu kalau tidak salah, kami termonitor beliau ke Singapura melalui Batam," kata Hendarsam di Jakarta, Selasa (20/10).

Setelah berada di Singapura, Nusron disebut melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk menghadiri agenda tertentu. Hendarsam menyebut, perjalanan tersebut berkaitan dengan kegiatan dinas dan didampingi sejumlah petugas.

"Ya, sempat ke Malaysia. Ada kegiatan dinas di sana. Jadi, ditemani oleh beberapa petugas," ujarnya.

Meski demikian, Hendarsam belum memperoleh informasi mengenai keberadaan Nusron saat ini. Ia belum dapat memastikan apakah Menteri ATR/Kepala BPN tersebut telah kembali ke Tanah Air atau masih berada di luar negeri.

"Saya belum terinfo beliau (Nusron) sudah ada di Indonesia atau belum," ucapnya.

Di sisi lain, Hendarsam menyatakan Ditjen Imigrasi hingga kini belum menerima permohonan pencekalan terhadap Nusron dari KPK. Menurut dia, belum ada permintaan resmi yang diterima instansinya untuk membatasi perjalanan ke luar negeri terhadap Nusron Wahid.

"Sampai saat ini belum, belum ada," tegasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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