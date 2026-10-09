DVI Polda Kalsel Umumkan Identitas 3 Jenazah Korban Kecelakaan KM Virgo Transport 8

SRU Darat Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangka Raya menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalteng. (ANTARA)

JawaPos.com - Tim DVI Polda Kalimantan Selatan, pada Jumat (9/10), mengumumkan identitas tiga jenazah korban Kapal Virgo Transport 8 yang berhasil teridentifikasi .

"Ketiga jenazah laki-laki teridentifikasi pada hari Kamis (8/10) kemarin," kata Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Much Sofwan di Banjarmasin, Jumat.

Ketiga korban yakni Muhammad Anwaril Ma’arif (18) asal Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Mochamad Supardi (74) asal Surabaya, Jawa Timur dan Supiani (45) asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan korban teridentifikasi dari primer DNA, sekunder ciri medis dan properti.

Dengan tambahan tiga orang teridentifikasi itu, maka jumlah total jenazah yang telah teridentifikasi 72 orang.

Tim DVI hingga kini masih melakukan proses identifikasi terhadap 10 jenazah dari seluruh jasad yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin 82 orang.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Khamid menambahkan polisi terus memberikan pendampingan terhadap keluarga dalam proses menunggu upaya evakuasi dan identifikasi.