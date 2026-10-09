313 Narapidana Dipindahkan ke Nusakambangan dari Lima Wilayah

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memindahkan 313 warga binaan dari lima wilayah ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (7/10). Kebijakan ini dilakukan untuk memperketat pengamanan dan mengoptimalkan pembinaan terhadap narapidana yang masuk kategori berisiko tinggi.

Ratusan warga binaan tersebut berasal dari Sumatera Selatan sebanyak 39 orang, Lampung 47 orang, Jakarta 57 orang, Jawa Barat 125 orang, dan Jawa Timur 45 orang.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, menjelaskan pemindahan tersebut merupakan bagian dari langkah penanganan terhadap warga binaan yang memiliki tingkat risiko tinggi, terutama mereka yang sebelumnya melakukan pelanggaran di dalam lapas maupun rumah tahanan negara (rutan).

“Pemindahan ini dilakukan sebagai pengamanan dan pembinaan secara lebih ketat terhadap Warga Binaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sebelumnya melakukan pelanggaran,” kata Tatan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Proses pemindahan dilaksanakan secara serentak melalui jalur darat dengan pengawalan ketat. Pemberangkatan dilakukan dari sejumlah lokasi, yakni Lapas Kelas I Tangerang untuk warga binaan asal Sumatera Selatan dan Lampung, Lapas Kelas I Cipinang untuk wilayah Jakarta, Rutan Kelas I Depok untuk wilayah Jawa Barat, serta Lapas Kelas I Surabaya untuk wilayah Jawa Timur.

Pemindahan tersebut turut mencakup warga binaan dari Rutan Kelas I Depok yang sebelumnya menjadi sorotan publik menyusul beredarnya video dugaan pesta narkoba di kamar hunian. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, warga binaan yang terkait dengan kejadian tersebut dinyatakan positif menggunakan amphetamine dan methamphetamine.

Meski demikian, Tatan menyebut tidak seluruh warga binaan yang berkaitan dengan kasus di Rutan Depok diberangkatkan dalam pemindahan kali ini. Sebanyak 38 orang yang masih berstatus tahanan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap tidak ikut dipindahkan.

“Sebanyak 38 Warga Binaan dari Rutan Kelas I Depok yang masih berstatus Tahanan dan belum berkekuatan hukum tidak diberangkatkan dalam pemindahan kali ini,” tegas Tatan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso, membenarkan pemindahan ratusan narapidana tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengamanan dan pembinaan. Dia menyebut kebijakan serupa telah dilakukan secara berkelanjutan sejak akhir 2024.