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Ardini Pramitha
Rabu, 7 Oktober 2026 | 22.34 WIB

Demi Keamanan, 45 Warga Binaan Berisiko Tinggi di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan

Sebanyak 45 warga binaan lapas di Jawa Timur yang berisiko tinggi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Rabu (7/10).&nbsp;(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur) - Image

Sebanyak 45 warga binaan lapas di Jawa Timur yang berisiko tinggi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Rabu (7/10).&nbsp;(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur)

JawaPos.com - Sebanyak 45 warga binaan lapas di Jawa Timur yang berisiko tinggi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Rabu (7/10). 

Pemindahaan ini sebagai upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus memperkuat pengelolaan warga binaan sesuai tingkat risikonya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali menjelaskan 45 wargaa binaan tersebut berasal dari beberapa UPT Pemasyarakatan, yakni Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas I Madiun.

"Mereka dipindahkan terlebih dahulu ke Lapas Kelas I Surabaya sebelum seluruh warga binaan diberangkatkan menuju Nusakambangan pada pukul 04.50 WIB," kata Kusnali. 

Kusnali menegaskan bahwa aspek keamanan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak dan martabat warga binaan

Karena itu, seluruh petugas yang terlibat diminta menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan tanpa melakukan tindakan yang melanggar hak asasi maupun merendahkan harga diri warga binaan.

“Laksanakan kegiatan pemindahan ini dengan profesional sesuai SOP tanpa melanggar hak asasi ataupun merendahkan harga diri warga binaan," katanya. 

Selain aspek pengamanan, kondisi kesehatan warga binaan juga menjadi perhatian selama proses pemindahan. 

Petugas diarahkan untuk melakukan kontrol secara berkala guna memastikan kondisi warga binaan tetap terpantau selama perjalanan menuju Nusakambangan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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