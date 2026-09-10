Dudung Tegaskan Ulta Levenia Tidak Lagi Menjabat Tenaga Ahli di KSP

JawaPos.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengatakan bahwa Ulta Levenia Nababan tidak lagi menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP). Penegasan tersebut disampaikan Dudung menyusul munculnya sorotan publik terhadap pernyataan Ulta mengenai dugaan keterkaitan fenomena alam dengan pihak tertentu. Termasuk proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP).

Dudung menjelaskan Ulta sebelumnya memang tercatat sebagai Tenaga Ahli Utama di lingkungan KSP. Namun, posisi tersebut kini sudah tidak lagi dijabat oleh Ulta. "Ulta sudah bukan di KSP lagi. Dulu dia di staf KSP sebagai tenaga ahli utama, tetapi sekarang sudah tidak. Dia sekarang salah satu deputi di Bakom," kata Dudung di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Kamis (10/9).

Terkait berbagai fenomena alam yang belakangan terjadi, Dudung mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari dinamika alam yang secara keilmuan telah dipelajari oleh para ahli. Menurutnya perkembangan berbagai kejadian alam tersebut juga terus menjadi perhatian dan dipantau berdasarkan kajian yang dilakukan para ahli. Karena itu, Dudung meyakini fenomena tersebut tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan pihak tertentu.

"Tentunya, saya punya keyakinan bahwa ini kan kehendak Yang Kuasa, artinya memang dinamika alam sudah seperti ini," kata Dudung.

Dudung juga menepis anggapan bahwa rangkaian fenomena alam tersebut memiliki kaitan dengan campur tangan pihak luar. Ia meminta persoalan tersebut dilihat berdasarkan fakta dan kajian ilmiah yang ada. "Menurut saya, tidak dikaitkan dengan apalagi kepentingan dengan pihak luar dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, Dudung memastikan bahwa pernyataan Ulta yang menjadi sorotan tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi KSP. Hal itu lantaran Ulta sudah tidak lagi berada dalam struktur KSP."Jadi, bukan anggota saya lagi itu," jelasnya.

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