Jaga Choke Points dan ALKI, Indonesia Butuh Sistem UUV untuk Hadapi Ancaman Bawah Laut 

JawaPos.com - Temuan kendaraan bawah laut nirawak atau Unmanned Underwater Vehicle (UUV) berlabel asing di Selat Lombok pada April 2026 menjadi perhatian serius terhadap kemampuan pertahanan maritim Indonesia.

Fakta bahwa objek tersebut ditemukan oleh nelayan, bukan aparat atau otoritas maritim, dinilai menunjukkan masih perlunya penguatan sistem deteksi bawah laut di wilayah strategis Indonesia.

Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan sangat luas, Pemerintah Indonesia harus memastikan seluruh Choke Points terjaga dengan baik. Demikian pula Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate menyinggung temuan UUV berlabel asing di Selat Lombok pada 6 April 2026 lalu. Apalagi, temuan itu diperoleh nelayan, bukan Angkatan Laut atau otoritas negara di bidang maritim.

Menurut dia, temuan tersebut menegaskan satu hal. "Penemuan UUV di Selat Lombok itu adalah penegasan bahwa kapabilitas untuk deteksi bawah air (bawah laut) kita itu sangat minim," kata dia dikutip dari siniar Ngobrol Pertahanan Indonesia pada Selasa (8/9).

Purnawirawan TNI yang pernah bertugas sebagai Direktur Kerja Sama Internasional pada Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu menyatakan bahwa temuan UUV di Selat Lombok harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah.

"Itu harus jadi lesson learned yang sangat mendesak untuk pihak Kemhan dan TNI. Segera membuat program untuk melaksanakan capability gap yang harus diisi agar setahap demi setahap kemampuan kita itu mulai nampak," tegasnya.

Indonesia sebagai negara maritim, kata Jan, mestinya berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kapabilitas pertahanan maritim. Sebaliknya, meningkatkan kemampuan darat perlu di-review.

Selain temuan UUV di Selat Lombok, perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel juga perlu jadi contoh dalam penguatan pertahanan.