17 Penerbangan di Bandara Ngurah Rai Bali Batal, Efek Erupsi Anak Krakatau

Sejumlah penumpang melakukan refund tiket setelah ditutupnya oprasional penerbangan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat sebanyak 17 penerbangan dari Jakarta menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali maupun sebaliknya dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi, membenarkan soal pembatalan dan penyesuaian jadwal penerbangan tersebut.
“Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa operasional penerbangan dan pelayanan kebandarudaraan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali secara umum tetap berjalan dengan normal dan optimal,” ujar Gede Eka Sandi dalam keterangan yang diterima, Minggu (6/9).
Sandi mengatakan, manajemen terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi, utamanya dengan maskapai penerbangan untuk terus melakukan pembaharuan jadwal penerbangan.
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termasuk juga penanganan calon penumpang penerbangan terdampak yang telanjur berada di bandara saat pembatalan terjadi.
Selain itu, Manajemen juga berkordinasi dengan AirNav Indonesia untuk memantau ruang udara yang terdampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali turut menyiapkan layanan service recovery bagi penumpang dari penerbangan terdampak yang telah berada di terminal bandara.
“Kami turut mengimbau kepada calon penumpang pesawat udara untuk melakukan konfirmasi secara berkala kepada maskapai penerbangan terkait status dan jadwal penerbangan sebelum berangkat menuju bandara,” ujarnya.
Hingga Minggu (6/9) pukul 10.00 WITA, terdapat sejumlah penerbangan yang telah mengalami penyesuaian jadwal penerbangan. Berikut daftarnya:
1. TransNusa 8B5106 rute CGK-DPS (6 September) STA 13.20 WITA (DIBATALKAN)
2. TransNusa 8B5104 rute CGK-DPS (6 September) STA 09.45 WITA (DIBATALKAN)
3. Indonesia AirAsia QZ808 rute CGK-DPS (6 September) STA 11.10 WITA (DIBATALKAN)
4. Indonesia AirAsia QZ806 rute CGK-DPS (6 September) STA 09.00 WITA (DIBATALKAN)
5. Indonesia AirAsia QZ802 rute CGK-DPS (6 September) STA 13.05 WITA (DIBATALKAN)
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Jawa Pos
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