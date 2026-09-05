Pemerintah Masih Punya PR untuk Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat, Sekolah Rakyat Tidak Cukup

JawaPos.com - Kerja pemerintah dalam meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kelas bawah mendapat apresiasi dari program Sekolah Rakyat. Apresiasi itu tidak cukup.

Pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, meski sekolah rakyat mendapat respons positif, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat.

PR itu tergambar dalam survei Median yang menyatakan bahwa baru 61,7 persen responden mengetahui adanya Program Sekolah Rakyat; sementara 38,3 persen mengaku tidak tahu.

Sementara itu untuk Sekolah Rakyat mendapat respons positif dari masyarakat dengan 56,1 persen responden menyatakan puas atau cukup puas terhadap program tersebut.

Angka itu terdiri atas 18 persen responden yang sangat puas dan 38,1 persen cukup puas. Lalu, kurang puas sebanyak 6,8 persen; 3,1 persen menyatakan tidak puas; dan 34,0 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

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“Ini menunjukkan program tersebut cukup mendapat penerimaan publik,” kata Rico, Sabtu (5/9).

Menurut Rico, kepuasan publik terutama didorong oleh manfaat Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan survei, publik yang menjawab puas karena sekolah rakyat bersifat gratis bagi orang tidak mampu mencapai 12 persen.

“Setelah itu, 8,9 persen menilai Sekolah Rakyat membantu masyarakat kurang mampu. Kemudian 6,9 persen menyebut program ini membantu rakyat mendapatkan pendidikan yang layak, dan 6,4 persen menilai pendidikan menjadi lebih terjangkau dan merata,” ujar Rico.