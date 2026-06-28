Gedung Sekolah Rakyat di Surabaya Hampir Rampung, Mensos Target Beroperasi Juli 2026

JawaPos.com - Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya di Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, kini sudah mendekati tahap penyelesaian.

Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan operasional Sekolah Rakyat di Surabaya akan dipindahkan pada Juli 2026, dari lokasi sementara di Kampus Unesa Lidah Wetan ke gedung baru.

"Progres pembangunannya sudah di atas 90 persen. Harapannya Juli (2026) sudah selesai dan langsung difungsikan. Tetapi kami masih lihat lagi perkembangannya,” tutur Gus Ipul di Surabaya, baru-baru ini, Minggu (28/6).

Setelah dipindahkan ke gedung baru, Sekolah Rakyat di Surabaya ini tidak hanya menerima siswa baru untuk jenjang SMA pada tahun ajaran 2026/ 2027, tetapi juga siswa baru tingkat SD dan SMP.

“Saya berterima kasih kepada Unesa, kepada Pak Rektor karena memberikan kesempatan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026 sehingga kita bisa memulai pembelajaran untuk Sekolah Rakyat di Surabaya ini,” imbuhnya.

Gus Ipul menyebut gedung permanen Sekolah Rakyat di Surabaya bisa menampung lebih dari 1.000 siswa baru tingkat SD, SMP, dan SMA. Mereka berasal dari keluarga miskin ekstrem desil 1 dan desil 2.

“100 persen dari masyarakat miskin berdasarkan hasil penjangkauan kita. Untuk tahun ini kota Surabaya alokasinya 270 siswa. SD 90, SMP 90, SMA 90. Sementara itu alokasinya,” terang Gus Ipul.

Di Jawa Timur terdapat 16 titik gedung permanen Sekolah Rakyat dan 26 titik sekolah rintisan atau gedung tidak permanen, yang menjadikannya bagian dari 166 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada walikota dan Gubernur Jawa Timur yang sejak awal memberikan dukungan luar biasa bagi penyelenggaraan program sekolah rakyat ini," ujarnya.