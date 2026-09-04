Isi Pembicaraan KSAU Marsekal Tonny Harjono dalam Pertemuan Bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menemui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang pada Kamis (3/9). Kedua pejabat membahas sejumlah isu strategis dan menandatangani kerja sama.

Dalam keterangan resmi yang disiarkan oleh Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau) pada Jumat (4/9), disampaikan bahwa pertemuan Tonny dengan Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) merupakan wujud sinergi kuat antara Angkatan Udara dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jabar.

Tonny menyatakan bahwa Jabar adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki posisi strategis bagi TNI AU. Sebab, Jabar adalah provinsi dengan jumlah pangkalan udara (lanud) terbanyak di Indonesia. Yakni 7 lanud di berbagai daerah Jabar.

”Kami memandang perlu untuk datang ke sini (menemui Dedi Mulyadi) sekaligus membangun kerja sama dalam mendukung pembangunan Jawa Barat,” kata Tonny.

Orang nomor satu di TNI AU itu memandang bahwa keberadaan 7 lanud di Jabar menjadi peluang untuk mengoptimalkan sumber daya dalam mendukung program pembangunan daerah. Sehingga kedua pihak memutuskan melakukan kerja sama erat.

”TNI Angkatan Udara memiliki sumber daya, sementara pemerintah daerah memiliki program dan prioritas yang harus dilaksanakan. Apabila seluruh potensi tersebut disatukan, tentu akan menjadi kekuatan bersama untuk membangun Jawa Barat,” bebernya.

Atas sambutan dari Dedi Mulyadi, Tonny menyampaikan apresiasi. Dia memastikan komitmen TNI AU bersama Pemda Jabar dalam memperkuat kolaborasi. Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan masyarakat.

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Tidak hanya itu, kolaborasi antara TNI AU dengan Pemda Jabar diharapkan semakin memperkuat sinergi antarlembaga. Sekaligus membuka peluang pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk mendukung berbagai program pembangunan di wilayah Jabar.

Sebelumnya, Bandara Internasional Kertajati disebut akan menambah fasilitas TNI AU di Jabar. Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal menjadikan aset di Majalengka itu sebagai pangkalan dan bengkel pesawat-pesawat Angkatan Udara. Termasuk pesawat angkut dan pesawat tempur.