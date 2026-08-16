Penertiban Truk Tambang Parung Panjang Hanya Bertahan 1 Hari, Netizen Sentil Keras Rudy Susmanto

JawaPos.com - Aktivitas pertambangan di tiga kecamatan yaitu Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor, ditutup sementara karena pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahan pertambangan dan dampaknya sangat merugikan warga.

Parahnya, meski perusahaan tambang resmi ditutup sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, nyatanya truk tambang masih banyak melintas di jalan provinsi Parung Panjang dan Legok, Tangerang.

Aksi blokade jalan dengan melakukan bakar ban dan membuat tumpukan batu di jalan utama Parung Panjang sempat dilakukan warga Jagabaya, Parung Panjang, pada Rabu, 12 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 WIB.

Dalam pertemuan warga dengan pihak kecamatan dan perwakilan petugas kepolisian dari Polsek Parung Panjang, disepakati akan mengatasi jalan yang menimbulkan debu dan truk tambang nakal bakal ditertibkan.

Petugas Dishub Kabupaten Bogor memang benar bekerja memutar-balikkan truk tambang pelanggar aturan untuk tujuan melindungi warga dan memastikan aturan dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Sayangnya penertiban itu hanya berlangsung satu hari.

Dua hari setelahnya atau pada Jumat (14/8), truk tambang kembali berulah tidak ada ketakutan melanggar aturan lagi, hingga melahirkan kecelakaan dengan korban seorang perempuan. Kecelakaan tersebut terjadi di Kampung Tonjong, Desa Lumpang, Parung Panjang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 21.30 WIB, tepatnya di depan Gerbang Metro 2.

Akun Instagram Parungpanjang.viral memberikan sentilan keras terhadap aksi penertiban truk tambang di Parung Panjang yang hanya bertahan satu hari. Akun tersebut menyoroti kehebohan pendokumentasian aksi yang dilakukan warga Jagabaya, Parung Panjang, dan dipublikasikan di media sosial dengan cukup masif, termasuk di akun lapor_pakbupati.

"Jujur keren banget sih. Kayak syuting di film film, drone terbang, pakai kamera profesional, kontennya sinematik, estetik, penindakannya. Eh, ternyata cuma bertahan semalam," tulis akun Instagram tersebut.