Kapolri: Persatuan Bisa Antarkan Indonesia Melompat Jadi Negara Nomor Empat Dunia

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak generasi muda terus menjaga persatuan dan kesatuan serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang mampu membawa Indonesia semakin maju.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Apel Kebangsaan Kemah Nasional Pramuka Persatuan Ummat Islam (PUI) 2026 di Selabintana Camping Ground, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 5.499 peserta, termasuk 3.957 anggota Pramuka serta perwakilan pelajar, mahasiswa, pemuda, guru, pengurus, dan keluarga besar PUI.

Di hadapan ribuan anggota Pramuka dan keluarga besar PUI, Kapolri menegaskan Indonesia merupakan bangsa besar yang lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa dan dipersatukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Kapolri, keberagaman suku, budaya, dan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan besar. Namun, kekuatan tersebut hanya dapat membawa Indonesia menjadi negara maju apabila seluruh elemen bangsa mampu menjaga persatuan.

“Kalau ini semua kita satukan, tentunya ini menjadi satu kekuatan besar yang bisa mengantarkan Indonesia untuk maju, melompat menjadi negara nomor empat di dunia. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa,” kata Kapolri.

Kapolri mengingatkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh hanya berhenti sebagai sesuatu yang dihafalkan atau diucapkan. Nilai-nilai tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar generasi muda tumbuh dengan semangat kebangsaan yang kuat.

Dalam konteks tersebut, Kapolri mengapresiasi PUI yang sejak sebelum kemerdekaan telah mengambil posisi wasathiyah dan konsisten menjaga komitmen terhadap NKRI.

Ia berharap nilai-nilai Intisab PUI dan semangat ishlah terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan sekaligus mengisi kemerdekaan.