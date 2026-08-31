Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
ARM
Senin, 31 Agustus 2026 | 17.19 WIB

Jatim Raih Terbaik I Pengolahan Sampah dan Lingkungan Asri, Gubernur Khofifah: Hasil Gotong Royong

Mendagri Tito Karnavian menyerahkan langsung penghargaan Provinsi Terbaik I Kategori Pengolahan Sampah dan Lingkungan Asri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (28/8) malam. (Istimewa). - Image

Mendagri Tito Karnavian menyerahkan langsung penghargaan Provinsi Terbaik I Kategori Pengolahan Sampah dan Lingkungan Asri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (28/8) malam. (Istimewa).

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik I Kategori Pengolahan Sampah dan Lingkungan Asri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (28/8) malam.

Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain kinerja pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, efektivitas program, serta inovasi daerah yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Atas penghargaan yang diraih, Pemprov Jatim mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp2 Miliar.

Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Jawa Timur. Ia menyebut, penghargaan ini bukan semata-mata capaian pemerintah provinsi, melainkan buah dari kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

"Alhamdulillah, kerja keras, komitmen dan kepedulian seluruh pihak dan masyarakat membuahkan apresiasi oleh Pemerintah Pusat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat hingga para unit  SMA, SMK dan SLB Negeri maupun swasta  di berbagai daerah yang mendukung pelaksanaan kurve secara rutin. Mereka mengolah sampah menjadi pupuk organik untuk selanjutnya digunakan pupuk pada program ketahanan pangan di sekolah ," ujarnya.

Khofifah memyampaikan, persoalan sampah merupakan tantangan yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Sampah tidak cukup hanya dikumpulkan dan diangkut, tetapi membutuhkan perubahan perilaku, sistem pengelolaan yang baik, inovasi, serta solusi jangka panjang.

Pemprov Jatim, lanjutnya, terus mendorong berbagai gerakan kebersihan yang melibatkan pemerintah, Forkopimda, komunitas, aktivis lingkungan, dunia pendidikan, hingga masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan kurve atau aksi bersih-bersih lingkungan yang secara rutin dilakukan di berbagai wilayah, termasuk kawasan pantai dan sungai.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik I Kategori Pengolahan Sampah dan Lingkungan Asri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Istimewa).

Khofifah menilai, gerakan tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar membersihkan lingkungan. Kegiatan kurve menjadi sarana membangun budaya gotong royong sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Aksi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri.

“Aksi kurve atau bersih-bersih, baik di pantai maupun sungai, merupakan wujud nyata pentingnya budaya gotong royong lintas sektor dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Ini kita harapkan menjadi awal yang baik untuk membangun budaya kepedulian lingkungan, terutama dalam membangun kesadaran membuang dan mengelola sampah dari tingkat masyarakat paling bawah,” jelasnya.

Namun, Khofifah menegaskan, gerakan kebersihan tidak boleh berhenti pada kegiatan bersih-bersih. Pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang mampu menangani sampah dari hulu hingga hilir dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun masyarakat.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pesan Khofifah di HUT ke-81 RI: Generasi Muda Harus Berani Berkarya! - Image
Surabaya Raya

Pesan Khofifah di HUT ke-81 RI: Generasi Muda Harus Berani Berkarya!

Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.59 WIB

Hari Anak Nasional 2026, Khofifah Ajak Orang Tua Perkuat Peran Keluarga - Image
Surabaya Raya

Hari Anak Nasional 2026, Khofifah Ajak Orang Tua Perkuat Peran Keluarga

Jumat, 24 Juli 2026 | 00.45 WIB

Pemda Jatim Raih Penghargaan Terbaik Atasi Pengangguran, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah, Hasil Sinergi Semua Elemen - Image
Surabaya Raya

Pemda Jatim Raih Penghargaan Terbaik Atasi Pengangguran, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah, Hasil Sinergi Semua Elemen

Selasa, 9 Juni 2026 | 00.05 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore