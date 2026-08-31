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Syahrul Yunizar
Senin, 31 Agustus 2026 | 15.55 WIB

Mantan Kapolda Metro Jaya-Kapolda Jatim Komjen Fadil Imran Resmi Pensiun

Mantan Kapolda Jawa Timur dan Metro Jaya Komjen M Fadil Imran kini resmi pensiun dari korps Bhayangkara. (Polri) - Image

Mantan Kapolda Jawa Timur dan Metro Jaya Komjen M Fadil Imran kini resmi pensiun dari korps Bhayangkara. (Polri)

JawaPos.com - Mantan Kapolda Jawa Timur dan Metro Jaya Komjen M Fadil Imran kini resmi pensiun dari korps Bhayangkara.

Jenderal bintang tiga Polri yang bertugas sebagai Astama Ops Kapolri itu sudah memasuki usia pensiun sejak pertengahan Agustus 2026. Dia genap berusia 58 tahun pada 14 Agustus lalu.

Pensiunnya Fadil menjadi bagian dari 3 surat telegram yang memuat mutasi terhadap 424 perwira tinggi dan menengah Polri.

Fadil kini dipindahtugaskan sebagai pati Stamaops Polri. Dalam surat telegram bernomor ST/1877/VIII/KEP.2026 itu jelas disebutkan bahwa mutasi dilakukan dalam rangka pensiun.

Sebagai pengganti Fadil, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Roycke Harry Langie.

Dia dipindahtugaskan dari jabatan sebelumnya sebagai kapolda Sulawesi Utara (Sulut).

”Para pati dan pamen Polri tersebut segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi,” bunyi surat telegram tersebut.

Surat telegram yang terbit pada Minggu (30/8) itu ditandatangani langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Di pengujung karirnya sebagai polisi, Fadil sudah mendapatkan penunjukkan untuk menjadi salah seorang komisaris di holding MIND ID.

MIND ID atau PT Mineral Industri Indonesia merupakan holding industri tambang di Indonesia.

Editor: Bayu Putra
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