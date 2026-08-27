Pesan Tegas Prabowo di Muktamar NU 35: Kalau NU Rukun, Indonesia Rukun

Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di Muktamar NU ke 35 di Tambakberas Jombang, Kamis (27/8). (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pesan Presiden Prabowo Subianto di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar soal organisasi. Ia membawa pesan lebih besar: NU dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kerukunan, hingga masa depan Indonesia.
Bahkan dalam sambutanya Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan kepada Nahdlatul Ulama dan para ulama saat menghadiri Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa NU merupakan salah satu aset besar bangsa Indonesia. Menurutnya, kekuatan NU memiliki kaitan erat dengan kekuatan Indonesia.
“NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo juga mengingatkan kembali hubungan erat antara ulama dan perjalanan sejarah Indonesia. Ia menyinggung peran para kiai dan pesantren dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam pertempuran Surabaya pada 1945.
Jika Bung Karno dikenal dengan pesan “Jas Merah”, Prabowo menyampaikan pesan versinya sendiri kepada generasi saat ini.
“Jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama,” ujarnya.
Menurut Prabowo, kontribusi ulama tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dikenal publik. Banyak kiai kampung yang setiap hari ikut menjaga akhlak masyarakat, kerukunan antarumat beragama, kedamaian desa, serta mendoakan bangsa tanpa meminta imbalan kepada negara.
Prabowo juga mengaitkan semangat perjuangan NU dengan cita-cita kebangkitan Indonesia. Ia menyinggung lagu perjuangan yang diciptakan KH Abdul Wahab Chasbullah jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Menurutnya, semangat dalam lagu tersebut menunjukkan bahwa cita-cita kebangsaan telah tumbuh di kalangan ulama bahkan sebelum bentuk negara Indonesia benar-benar jelas.
Prabowo menegaskan, Indonesia yang bangkit bukan sekadar negara yang kuat secara ekonomi, tetapi juga negara yang mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa