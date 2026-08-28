PR MBG Segunung, Prabowo Andalkan Jantung Kuat Sudaryono

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyadari program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi banyak pekerjaan rumah.

Di tengah tantangan tersebut, Prabowo mengandalkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dengan kelakar bahwa anak muda itu memiliki “jantung yang kuat”.

"Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat," kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Kamis (27/8).

Prabowo mengakui, menjalankan program sebesar MBG bukan perkara mudah. Menurutnya, masih banyak tantangan dan kekurangan yang harus dibenahi pemerintah.

“MBG adalah program yang besar. Tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin manfaat program tersebut berhenti pada kelompok tertentu. Sasaran MBG, kata dia, harus mencakup anak-anak, ibu hamil, hingga masyarakat lanjut usia.

Terkini, Prabowo menyebut sudah ada 62 juta penerima manfaat MBG.

“Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita,” tegasnya.