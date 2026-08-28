PR MBG Segunung, Prabowo Andalkan Jantung Kuat Sudaryono

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Kamis (27/8). (Istimewa).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyadari program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi banyak pekerjaan rumah.
Di tengah tantangan tersebut, Prabowo mengandalkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dengan kelakar bahwa anak muda itu memiliki “jantung yang kuat”.
"Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat," kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Kamis (27/8).
Prabowo mengakui, menjalankan program sebesar MBG bukan perkara mudah. Menurutnya, masih banyak tantangan dan kekurangan yang harus dibenahi pemerintah.
“MBG adalah program yang besar. Tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut,” ujarnya.
Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin manfaat program tersebut berhenti pada kelompok tertentu. Sasaran MBG, kata dia, harus mencakup anak-anak, ibu hamil, hingga masyarakat lanjut usia.
Terkini, Prabowo menyebut sudah ada 62 juta penerima manfaat MBG.
“Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita,” tegasnya.
Tak hanya MBG, dalam kesempatan itu Prabowo juga menyinggung program prioritas pemerintah lainnya. Puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih disebut akan segera beroperasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!