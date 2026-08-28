Sudah Bangun Dapur dan Ngutang ke Bank, Mitra MBG Diminta Tunggu Aktivasi hingga Oktober

Ilustrasi kegiatan dapur SPPG di Kota Malang. (Radar Malang)
JawaPos.com - Sejumlah mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan mengandalkan pinjaman bank masih harus menunggu kepastian operasional.
Badan Gizi Nasional (BGN) meminta para mitra bersabar hingga aturan dan tata kelola program dibenahi, yang ditargetkan rampung sebelum aktivasi dapur baru pada September-Oktober 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengakui keputusan menunda aktivasi dapur baru berdampak terhadap mitra yang telah lebih dulu membangun dapur.
“Saya paham Pak, jadi memang banyak yang orang udah bangun dapur, udah ngutang bank, dikejar-kejar bank. Ya, kami baru sebulan, izinkan kami kasih waktu sedikit lagi untuk kemudian kami bereskan,” kata Sudaryono di Kemenko Pangan kemarin lusa, dikutip Jumat (28/8).
BGN, kata dia, memilih lebih dulu membenahi tata kelola puluhan ribu dapur yang saat ini telah beroperasi.
Terkini, pihaknya tengah menyisir seluruh dapur yang telah selesai dibangun, baik yang berada di wilayah 3T maupun wilayah lainnya.
Langkah tersebut dilakukan agar penambahan dapur tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan MBG.
“Intinya kami di Agustus ini, izinkan kami membereskan 27.000 yang sudah operasional ini, tata kelola, aturan, peraturannya tuh mesti bener dulu. Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka, akhirnya numpuk masalah,” kata Sudaryono.
Menurut dia, pembenahan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari keuangan hingga koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. BGN ingin memastikan seluruh aturan yang menjadi dasar operasional dapur MBG telah selesai sebelum melakukan aktivasi berikutnya.
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Jawa Pos
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