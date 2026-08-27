Gempa NTT: 111 Orang Meninggal, 77.912 Rumah Rusak, Bantuan Masih Terus Berdatangan

JawaPos.com — Upaya penanganan dan pemulihan pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 masih berlangsung.

Hingga Kamis (27/8) sore, berdasarkan laporan terbaru BNPB, bencana tersebut telah menyebabkan 111 orang meninggal dunia. Sebanyak 176.621 warga masih mengungsi, sementara kerusakan rumah mencapai 77.912 unit.

BNPB mencatat dari 77.912 rumah rusak tersebut, sebanyak 24.597 rumah mengalami rusak berat, 18.537 rusak sedang, dan 34.778 rusak ringan. Kerusakan tersebar di tujuh kabupaten, dengan Manggarai Timur menjadi wilayah yang mencatat jumlah kerusakan rumah tertinggi.

Pemerintah terus memperkuat penanganan darurat sekaligus mulai mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

BNPB telah menerjunkan tim ke tujuh kabupaten terdampak untuk membantu pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pemberian bantuan serta pembangunan kembali.

Dari sisi logistik, BNPB sebelumnya telah mendistribusikan sekitar 954 ton bantuan ke wilayah terdampak melalui jalur udara. Bantuan mencakup kebutuhan pangan dan nonpangan, seperti sembako, air mineral, obat-obatan, tenda, selimut, matras, dan perlengkapan penanganan darurat.

Pemerintah juga mengerahkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau wilayah yang memiliki kendala geografis. Selain pesawat dan kendaraan darat, dukungan kapal laut serta fasilitas kesehatan bergerak digunakan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak.

Di tengah proses pemulihan tersebut, bantuan senilai Rp 2 miliar disalurkan melalui BAZNAS BAZIS DKI Jakarta untuk masyarakat terdampak bencana di NTT dan Kalimantan.