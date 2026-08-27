Aktivis Pati Kecewa Puan Maharani Tak Hadir saat Rapat Paripurna Bahas RUU Perampasan Aset

JawaPos.com - Sebanyak 14 perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendapat kesempatan masuk ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Mereka diizinkan mengikuti langsung jalannya Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya membahas perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Kesempatan tersebut diberikan setelah pimpinan DPR mempersilakan perwakilan massa aksi yang selama beberapa hari menggelar demonstrasi di depan kompleks parlemen untuk menyaksikan jalannya sidang.

Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sejumlah pimpinan DPR lainnya turut berada di ruang sidang, di antaranya Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.

Dalam aksi yang digelar di kawasan Gedung DPR, AMPB sebelumnya menyuarakan sejumlah aspirasi. Salah satu tuntutan utama mereka ialah agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Saat agenda pembahasan perkembangan RUU tersebut berlangsung, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan terkait proses penyusunannya. Ia juga memastikan bahwa RUU Perampasan Aset ditargetkan dapat disahkan dalam Rapat Paripurna pada Desember 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman di hadapan peserta sidang, termasuk perwakilan AMPB yang hadir di ruang Rapat Paripurna.

Usai mendengarkan penyampaian tersebut, para perwakilan AMPB kemudian meninggalkan ruang persidangan. Namun, sebelum meninggalkan area Gedung DPR, salah satu perwakilan AMPB, Teguh Istiyanto, menyampaikan sejumlah catatan kepada pimpinan DPR.

Teguh mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna yang membahas perkembangan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, para aktivis dan masyarakat yang datang dari berbagai daerah telah bertahan selama beberapa hari di Jakarta untuk mengawal aspirasi mereka.