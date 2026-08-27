Polisi Kaos Hitam Cegat Orang yang Hendak ke Demo DPR, Periksa Identitas dan Isi Tas

JawaPos.com - Polisi mencegat orang-orang yang hendak menuju ke arah Gedung DPR/MPR RI. Para personel polisi yang mengenakan kaos hitam itu tampak sudah berjaga sejak dari jembatan penyeberangan orang (JPO) Stasiun Palmerah.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, para personel polisi itu tampak menahan langkah kaki beberapa orang yang tampak masih di bawah umur. Mereka mempertanyakan tujuan orang tersebut.

Beberapa personel kepolisian juga terdengar meminta kartu identitas orang-orang yang lewat.

Kepada JawaPos.com, dua orang yang memakai kaos polisi juga sempat mencegat dan menanyakan lokasi yang dituju. Saat dijawab hendak ke depan Gedung DPR/MPR RI, salah satu anggota polisi itu meminta ID Pers.

Tak hanya itu, ia juga meminta JawaPos.com membuka tas dan menunjukkan isi di dalamnya.

Setelah memastikan identitas, dua polisi itu tampak berbincang.

"Gimana? Boleh diizinin lewat nggak? tanya polisi yang memeriksa kepada temannya.

Saat temannya mengangguk, JawaPos.com bisa melewati barisan polisi yang berkumpul di jalanan tersebut.