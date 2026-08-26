Rekening Dibuka Polda Metro Jaya, Botok AMPB: Saya Banyak Sekali Dirugikan

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Mas Botok saat tiba di depan Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, merespons langkah Polda Metro Jaya yang baru saja membuka kembali penundaan transaksi pada rekening pribadi milik penggalangan dananya.
Menurutnya, meski telah kembali dibuka, dirinya tetap mengalami banyak kerugian akibat perbuatan tersebut.
"Iya, pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan," ujarnya di depan gedung DPR RI, Rabu (26/8).
Ia mengatakan, penundaan atau pemblokiran rekening tersebut membuat dirinya dan massa aksi tidak bisa memenuhi kebutuhan selama di Jakarta.
Beruntung dirinya dan massa aksi sempat membawa berbagai sembako dari Pati. "Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untung kemarin saya dari Jakarta saya membawa bekal, beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari kampung," ungkapnya.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa penundaan transaksi atas rekening Bank Mandiri milik Botok resmi dihentikan per Rabu (26/8).
Polisi mengklaim tindakan sementara itu dilakukan untuk melindungi data donatur serta mendalami ada atau tidaknya potensi tindak pidana dalam arus dana tersebut.
Botok menegaskan saat ini dirinya memilih tidak ambil pusing terkait urusan rekening dan memusatkan konsentrasi penuh pada persiapan aksi besok.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti