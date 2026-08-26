Rekening Dibuka Polda Metro Jaya, Botok AMPB: Saya Banyak Sekali Dirugikan

JawaPos.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, merespons langkah Polda Metro Jaya yang baru saja membuka kembali penundaan transaksi pada rekening pribadi milik penggalangan dananya.

Menurutnya, meski telah kembali dibuka, dirinya tetap mengalami banyak kerugian akibat perbuatan tersebut.

"Iya, pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan," ujarnya di depan gedung DPR RI, Rabu (26/8).

Ia mengatakan, penundaan atau pemblokiran rekening tersebut membuat dirinya dan massa aksi tidak bisa memenuhi kebutuhan selama di Jakarta.

Beruntung dirinya dan massa aksi sempat membawa berbagai sembako dari Pati. "Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untung kemarin saya dari Jakarta saya membawa bekal, beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari kampung," ungkapnya.

Polda Metro Jaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa penundaan transaksi atas rekening Bank Mandiri milik Botok resmi dihentikan per Rabu (26/8).

Polisi mengklaim tindakan sementara itu dilakukan untuk melindungi data donatur serta mendalami ada atau tidaknya potensi tindak pidana dalam arus dana tersebut.