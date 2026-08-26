Mitra Keluhkan Kepala Dapur SPPG Tak Masuk Lebih Dari Sebulan, Kepala BGN Ancam PTDH

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa).
JawaPos.com – Seorang mitra mengadukan kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut tidak pernah berada di lokasi kerja selama lebih dari sebulan.
Hal tersebut terungkap setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuka surat pengaduan mitra melalui PO BOX 1708, Senin (24/8).
"Ini adalah pengaduan dari mitra. Jadi mitra mengadukan, saya nggak sebutkan mitranya siapa, mengadukan bahwa kepala dapurnya sejak tanggal 16 Juni itu tidak pernah berada di dapur. Tidak pernah berada di tempat, sampai dengan tanggal 20 Juli," kata Sudaryono dalam video unggahan instagram @sudaru_sudaryono, Rabu (26/8).
Sudaryono mengatakan, jika nantinya Kepala SPPG tersebut terbukti berdasarkan hasil investigasi BGN, dirinya tak segan untuk mencopot dan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Menurut aturan ASN, karena kepala dapur ini adalah ASN PPPK, maka aturannya adalah manakala ASN tidak berada di tempat tanpa alasan selama lebih dari 10 hari berturut-turut maka ancamannya adalah PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat," lanjutnya.
Sebelumnya, BGN juga menerima laporan mengenai dugaan distribusi bahan baku yang berpotensi memengaruhi keamanan pangan.
Laporan tersebut berasal dari seorang sopir atau kurir yang membawa ayam dari kabupaten yang berjarak sekitar tiga hingga empat jam dari lokasi dapur.
Ayam tersebut disebut telah dalam kondisi beku ketika dibeli, kemudian dibawa menggunakan mobil boks biasa tanpa pendingin.
"Kemudian dikirim ke dapurnya itu jaraknya 4 jam dari tempat pembelian dan mobil sopir kurirnya ini mobil box biasa, jadi tidak ada pendinginnya," sambungnya.
Laporan tersebut, kata dia, akan diverifikasi dengan memeriksa kondisi dapur yang bersangkutan. Jika laporan terbukti, BGN akan memberikan teguran dan menurunkan tim untuk melakukan investigasi.
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Jawa Pos
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