350 Personel Gabungan Bergiliran Padamkan Karhutla di Nabire Papua Tengah

JawaPos.com – Sedikitnya 350 personel gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dua sektor di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Personel yang terdiri dari unsur Polda Papua Tengah, Korem 173/PVB, BPBD, Damkar, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan, dikerahkan bergantian setiap hari untuk memastikan titik api padam dan tak lagi muncul bara.

“Kurang lebih ada 350 personel yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Karhutla Papua Tengah telah bekerja setiap harinya secara bergantian,” terang Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Gustav R Urbinas di Nabire, Selasa sebagaimana dilansir dari Antara.

Gustav menjelaskan, penanganan karhutla telah dilakukan sejak Kamis (20/8), dan para personel disebar di Nabire Barat serta wilayah Kimi di bagian timur Nabire.

Di masing-masing lokasi, personel gabungan bekerja sama untuk memantau titik kebakaran sekaligus melakukan pemadaman bila muncul bara api.

Satgas juga melaksanakan patroli terpadu secara bergerak di kawasan perkotaan untuk mencari informasi mengenai titik api maupun potensi kebakaran baru.

“Terus melakukan patroli keliling dan upaya pemadaman pada titik-titik yang terjadi kebakaran. Satgas provinsi ini membantu, memberikan perkuatan kepada kabupaten,” ujarnya.

Pengerahan personel juga disertai dengan sejumlah sarana, seperti kendaraan angkut personel, ambulans, hingga lima kendaraan pemadam kebakaran.

Sebanyak tiga kendaraan pemadam berasal dari Pemprov Papua Tengah, sedangkan dua unit lainnya dikirim dari bandara untuk penanganan di sekitar kawasan Bandara Douw Aturure Nabire.