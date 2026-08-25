Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 25 Agustus 2026 | 21.25 WIB

Mendikdasmen Pastikan Sekolah Terdampak Gempa NTT akan Direvitalisasi Tahun 2026

Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberi keterangan soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD, Senin (20/4/2026) di Jakarta. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos) - Image

Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberi keterangan soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD, Senin (20/4/2026) di Jakarta. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi prioritas untuk direvitalisasi tahun 2026.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan yang terdampak bencana untuk mengetahui tingkat kerusakan.

“Kami juga memberikan bantuan prioritas untuk sekolah-sekolah yang terdampak untuk mendapatkan revitalisasi tahun 2026," ujar Mu'ti, Selasa (25/8).

Setelah proses pendataan dan perhitungan kebutuhan selesai, Mu'ti memastikan bahwa Kemendikdasmen akan segera menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).

Setelah itu, pembangunan dapat segera dimulai setelah dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahap kedua untuk program revitalisasi sekolah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dana disalurkan kepada sekolah.

“Nanti setelah ada verifikasi dan validasi, akan ada perjanjian kerja sama, dan setelah semuanya clear, akan dimulai pembangunannya,” tegas Mu'ti.

Sebagai langkah awal, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan semebtara bagi satuan pendidikan dan warga sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Ngada berupa logistik dasar seperti 9.400 buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan.

Selain itu, pemerintah turut menyiapkan dana tunai berbentuk voucher sebesar Rp 860 juta untuk 61 sekolah.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pemkot Sambut SDH Depok sebagai Mitra Perkuat Ekosistem Pendidikan Kota - Image
Pendidikan

Pemkot Sambut SDH Depok sebagai Mitra Perkuat Ekosistem Pendidikan Kota

Minggu, 9 Agustus 2026 | 13.04 WIB

Tanggapi Putusan PTUN, UIN Syarif Hidayatullah Pastikan Proses Belajar Mengajar Tidak Terdampak - Image
Pendidikan

Tanggapi Putusan PTUN, UIN Syarif Hidayatullah Pastikan Proses Belajar Mengajar Tidak Terdampak

Sabtu, 18 Juli 2026 | 01.22 WIB

8 Pelajaran Hidup yang Salah Diajarkan Sistem Pendidikan Lama kepada Generasi Boomer dan Gen X - Image
Kepribadian

8 Pelajaran Hidup yang Salah Diajarkan Sistem Pendidikan Lama kepada Generasi Boomer dan Gen X

Senin, 13 Juli 2026 | 17.13 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore