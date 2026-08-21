Gus Lilur Serukan Tolak LPj PBNU, Minta Muktamirin Muktamar ke-35 NU Objektif

JawaPos.com – Gerakan penolakan terhadap Laporan pertanggungjawaban (LPj) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disuarakan tokoh NU Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.

Ia mengklaim Gerakan itu merupakan ajakan agar para muktamirin menggunakan hak organisasional secara objektif dalam menilai LPj PBNU.

Bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap NU maupun pengurus yang telah menyelesaikan masa khidmahnya.

Gerakan itu mencuat jelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026 mendatang.

Menurut Gus Lilur, LPJ tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai agenda formalitas dalam forum Muktamar.

Dokumen tersebut harus menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana mandat organisasi telah dijalankan.

“LPJ bukan sekadar formalitas. Kalau ada persoalan mendasar yang belum terjawab, muktamirin memiliki hak untuk mempertanyakannya, bahkan menolak LPJ,” kata Gus Lilur kepada wartawan, Jumat (21/8).

Ia juga menyoroti konflik internal PBNU yang sempat terbuka ke ruang publik pada akhir 2025 lalu.

Munculnya saling pecat dan klaim kewenangan antarpimpinan menurut dia seharusnya menjadi bahan evaluasi serius.