Sudah Memasuki Usia Pensiun, Eks Kapolda Metro Jaya Komjen Fadil Imran Kini Jadi Komisaris Mind ID

JawaPos.com - Komjen Pol M. Fadil Imran genap berusia 58 tahun pada 14 Agustus lalu. Itu sekaligus menegaskan bahwa petinggi Polri kelahiran 1968 tersebut sudah memasuki usia pensiun. Di pengujung karirnya sebagai polisi, Fadil ditunjuk menjadi komisaris Mind ID.

MIND ID merupakan holding industri tambang di Indonesia. MIND ID membawahi beberapa perusahaan seperti PT ANTAM, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Timah, PT Vale, dan Inalum. Fadil resmi masuk jajaran komisaris MIND ID usai RUPS pada 10-11 Juni.

Tidak sendirian, Fadil menjadi komisaris di MIND ID bersama beberapa nama lain seperti Fuad Bawazier, Grace Natalie, Nugroho Widyotomo, Carmelita Hartoto, Astera Primanto Bhakti, Tri Winarno, dan Wahyu Kuncoro. Meski sudah memasuki usia pensiun, setidaknya sampai akhir bulan ini Fadil masih berstatus personel Polri aktif.

Belum lama ini, jenderal bintang tiga Polri yang bertugas sebagai Astamaops Kapolri itu menemui korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Merujuk keterangan resmi Polri pada Senin (17/8), Fadil datang ke NTT untuk memastikan penanggulangan bencana di lokasi terdampak gempa terus berjalan. Utamanya yang melibatkan personel Polri.

”Intinya di bawah koordinasi BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat ini. Kita bahu-membahu, semua unsur pemerintah, kemudian lembaga TNI-Polri bersinergi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi,” terang dia di NTT.

Sebelum bertugas sebagai Astamaops Kapolri, Fadil juga sudah pernah menempati sejumlah posisi penting. Dia bertugas sebagai kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri pada 2023-2025. Juga pernah menjadi Kapolda Metro Jaya pada 2020-2023 dan Kapolda Jawa Timur (Jatim) pada 2020.

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Fadil merupakan salah seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Di luar tugas sebagai polisi, sejak 2024, Fadil mendapatkan kepercayaan sebagai ketua umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Tugas itu diemban sampai 2028 mendatang.