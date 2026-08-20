Viral Korban Gempa NTT Dapat Bantuan Telur 10 Butir hingga Beras 15 Kg untuk 30 KK

Bantuan sembako yang diterima warga korban gempa bumi NTT (Instagram @fransiska_aja)
JawaPos.com - Video warga korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memperlihatkan bantuan pangan dari pemerintah viral di media sosial.
Pasalnya, warga menyebut bantuan yang diterima berupa 10 butir telur, minyak seperempat liter, satu dus mi instan, serta beras 15 kilogram untuk satu RT yang terdiri dari 30 kepala keluarga (KK).
“Hallo Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang terhormat, ini kami sudah terima bantuannya. Ini ada telur 10 butir, minyak ada seperempat liter, dan juga ada mie satu dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk satu RT. Dalam satu RT ada 30 Kepala Keluarga,” ujar warga dalam video tersebut, dikutip Kamis (20/8).
Video itu diunggah akun Instagram @fransiska_aja dengan keterangan bahwa bantuan diterima pada hari kelima pascagempa.
“Di hari ke-5 kami pasca gempa kami dapat bantuan dari pemerintah,” tulis akun tersebut.
Warga dalam video kemudian menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima. “Terima kasih banyak bantuannya Bapak Prabowo,” katanya.
Namun, unggahan tersebut juga menuai beragam komentar dari warganet. Sejumlah pengguna mempertanyakan jumlah bantuan yang disebut diterima warga.
“Gak mungkin presiden ngasih segitu, itu pasti ada yang gak beres di lapangan,” tulis akun @diari2769.
“Sangat tidak masuk akal bantuan dari pemerintah,” komentar akun @Ihyanooly.
Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan tersebut.
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Jawa Pos
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