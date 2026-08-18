Gagal ke Bundaran HI karena Dihadang Polisi, Massa BEM UI hingga UP Membubarkan Diri

Sebanyak 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lainnya kembali dicegat di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Massa aksi dari BEM Universitas Indonesia (UI) maupun dari kampus lain seperti mahasiswa Universitas Pancasila (UP) membubarkan diri dari demonstrasi yang tertahan di depan gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Sudirman, Jakarta Pusat.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, massa dari BEM UI tampak membubarkan diri menuju Magrib. Sementara itu, massa dari mahasiswa UP menyusul sekitar pukul 18.30 WIB. Massa seluruhnya meninggalkan lokasi dengan tertib ditutup dengan pernyataan sikap dari massa mahasiswa UP.

"Terima kasih sudah melakukan aksi dengan damai. Mari segera dinormalisasi jalannya, silakan dibuka barikade, dibersihkan sampahnya agar segera bisa dilalui masyarakat lagi," kata Kapolres Jakarta Pusat mengantar kepulangan massa.

Dalam aksi ini, massa dari BEM UI maupun UP beserta mahasiswa lainnya tak sampai ke lokasi tujuan di Bundaran HI. Massa tertahan semua di depan gedung UOB hingga akhirnya membubarkan diri.

Saat ini, arus lalu lintas ke arah Bundaran HI dari Jalan MH. Thamrin mulai dinormalisasi.

Sebelumnya, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Namun, Polda Metro Jaya menyiapkan aksi dilakukan dapat dilakukan di kawasan Dukuh Atas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyiapan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang cukup padat di kawasan Jakarta Pusat.