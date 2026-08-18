Gagal ke Bundaran HI karena Dihadang Polisi, Massa BEM UI hingga UP Membubarkan Diri

JawaPos.com - Massa aksi dari BEM Universitas Indonesia (UI) maupun dari kampus lain seperti mahasiswa Universitas Pancasila (UP) membubarkan diri dari demonstrasi yang tertahan di depan gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Sudirman, Jakarta Pusat.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, massa dari BEM UI tampak membubarkan diri menuju Magrib. Sementara itu, massa dari mahasiswa UP menyusul sekitar pukul 18.30 WIB. Massa seluruhnya meninggalkan lokasi dengan tertib ditutup dengan pernyataan sikap dari massa mahasiswa UP.
"Terima kasih sudah melakukan aksi dengan damai. Mari segera dinormalisasi jalannya, silakan dibuka barikade, dibersihkan sampahnya agar segera bisa dilalui masyarakat lagi," kata Kapolres Jakarta Pusat mengantar kepulangan massa.
Dalam aksi ini, massa dari BEM UI maupun UP beserta mahasiswa lainnya tak sampai ke lokasi tujuan di Bundaran HI. Massa tertahan semua di depan gedung UOB hingga akhirnya membubarkan diri.
Saat ini, arus lalu lintas ke arah Bundaran HI dari Jalan MH. Thamrin mulai dinormalisasi.
Sebelumnya, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Namun, Polda Metro Jaya menyiapkan aksi dilakukan dapat dilakukan di kawasan Dukuh Atas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyiapan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang cukup padat di kawasan Jakarta Pusat.
"Kami sudah mempersiapkan di lokasi Dukuh Atas depan UOB dan Dukuh Atas untuk bisa menjadi titik penyampaian aspirasi, begitu," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/8).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!