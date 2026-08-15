Gempa M 6,4 Guncang Simalungun Sumut, Terasa hingga Medan dan Aceh

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,4 mengguncang wilayah Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (15/8) sore. Guncangan gempa dilaporkan netizen terasa hingga sejumlah wilayah, termasuk Medan dan Aceh.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 17.54 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 2,97 Lintang Utara (LU) dan 98,95 Bujur Timur (BT).

BMKG mencatat episentrum gempa berada sekitar 10 kilometer tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Gempa tersebut memiliki kedalaman 163 kilometer.

Getaran gempa juga dirasakan masyarakat di sejumlah daerah yang cukup jauh dari titik episentrum. Sejumlah warga melaporkan guncangan terasa hingga wilayah Aceh.

"Banda Aceh juga terasa sedikit," tulis akun @musallamusal melalui media sosial, dikutip Sabtu (15/8).

Laporan serupa disampaikan akun @teukuoza. "Sampe Aceh Tengah terasa om," tulisnya.

Selain wilayah Aceh, guncangan juga dilaporkan terasa di Sibolga, Sumatera Utara. Beberapa pengguna media sosial menyebut merasakan getaran gempa di wilayah tersebut.