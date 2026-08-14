Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 18.50 WIB

Prabowo Kesal MBG Dikorupsi: Orang-orang Biadab, Tidak Pantas Kita Hormati

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalan atas praktik korupsi yang terjadi dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Negara tidak segan menyebut pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi terhadap program MBG merupakan orang-orang biadab.

Diketahui, kasus dugaan korupsi MBG saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"​Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPD-DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo menegaskan, mereka yang melakukan praktik rasuah tidak mempunyai rasa unsur kemanusiaan.

​"Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan," cetusnya.

Prabowo menegaskan, sejatinya program MBG diperuntukan dalam mencegah stunting. Ia tidak lagi menginginkan anak Indonesia yang kekurangan gizi.

"Program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen anak-anak kita," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo memastikan pihaknya melakukan evaluasi terhadap program unggulan pemerintahannya. Bahkan, program tersebut kini telah mengalami efisiensi.

"Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," pungkasnya.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kejagung Ungkap Pemborosan Program MBG Capai Rp 10,5 Triliun - Image
Kasuistika

Kejagung Ungkap Pemborosan Program MBG Capai Rp 10,5 Triliun

Rabu, 29 Juli 2026 | 02.34 WIB

BGN Kenalkan 5 Pejabat Anyar, Ada Mantan Kapuspenkum Kejagung - Image
Nasional

BGN Kenalkan 5 Pejabat Anyar, Ada Mantan Kapuspenkum Kejagung

Rabu, 22 Juli 2026 | 01.38 WIB

Mahfud MD Soroti Barter Perkara Kejagung-Polri, Ingatkan Kredibilitas Penegakan Hukum - Image
Kasuistika

Mahfud MD Soroti Barter Perkara Kejagung-Polri, Ingatkan Kredibilitas Penegakan Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 20.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore