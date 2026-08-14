Prabowo Kesal MBG Dikorupsi: Orang-orang Biadab, Tidak Pantas Kita Hormati

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalan atas praktik korupsi yang terjadi dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Negara tidak segan menyebut pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi terhadap program MBG merupakan orang-orang biadab.

Diketahui, kasus dugaan korupsi MBG saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"​Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPD-DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo menegaskan, mereka yang melakukan praktik rasuah tidak mempunyai rasa unsur kemanusiaan.

​"Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan," cetusnya.

Prabowo menegaskan, sejatinya program MBG diperuntukan dalam mencegah stunting. Ia tidak lagi menginginkan anak Indonesia yang kekurangan gizi.

"Program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen anak-anak kita," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo memastikan pihaknya melakukan evaluasi terhadap program unggulan pemerintahannya. Bahkan, program tersebut kini telah mengalami efisiensi.