BGN Kenalkan 5 Pejabat Anyar, Ada Mantan Kapuspenkum Kejagung

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru yang akan bertugas sebagai Sekretaris hingga Deputi dalam melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam konferensi pers pada Selasa (21/7), pejabat baru yang diperkenalkan berasal dari sejumlah kementerian hingga institusi pemerintah yang diklaim ditunjuk langsung oleh Presiden.

"Kemarin sore, kami mendapat Keppres yang ditandatangani Pak Presiden, mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN," kata Wakil Kepala BGN, Agustina Harumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa.

Dari lima orang tersebut, ada satu nama yang tak asing di telinga awak media. Dialah esk Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kpuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana. Dia dilantik sebagai Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.

"Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim, ya, untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Berikut daftar lengkap 5 pejabat baru di BGN: 1. Dr. Lili Khamiliyah, S.E., M.Si selaku Sekretaris Utama

2. dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M. selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola

3. Zainuri, Ak. selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran

4. Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si. selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama

5. Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan

Diketahui, BGN belakangan tengah disorot setelah sejumlah petingginya terjerat kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) yang ditangani Kejaksaan Agung.

Dalam perkara ini Korps Adhyaksa telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG.