Prabowo Pamer Capaian 21 Bulan: Masalah Puluhan Tahun Kita Selesaikan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, dalam sidang tahunan MPR RI di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam periode tersebut, Prabowo menyebut pemerintah mulai menangani berbagai persoalan bangsa yang selama ini dinilai kompleks dan sulit diselesaikan.

Dalam pidatonya, Prabowo mengenang momen ketika dirinya dilantik sebagai Presiden RI bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Ia menegaskan, sumpah jabatan menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.

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“Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang telah saya ucapkan,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD-DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo menjelaskan empat pedoman yang menjadi pijakan pemerintahannya dalam mengambil kebijakan.

Pertama, pemerintah berkomitmen menjalankan serta menjaga amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, pemerintah berupaya melindungi dan menjalankan kepentingan inti nasional yang vital atau the core and vital national interest.

Menurut Prabowo, hal tersebut juga mencakup pengelolaan kekayaan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat.