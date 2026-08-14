Prabowo Berpidato, Komeng: Saya Tidak Minta Harapan, Tapi Juara Satu

Anggota DPD 2024-2029 Alfiansyah alias Komeng bersama Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto, jelang pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Dengan gaya khasnya, Komeng menyelipkan kelakar saat ditanya mengenai harapannya terhadap Presiden Prabowo.
Ia menyatakan tidak sekadar berharap, tetapi meminta agar pemerintahan saat ini mampu mencapai hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya.
“Saya dengan presiden tidak minta harapan, tapi minta juara satu,” kata Komeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Komeng menjelaskan maksud dari istilah “juara satu” yang disampaikannya untuk presiden.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintahan dapat dilihat dari sejauh mana kepentingan dan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama.
“Ya maksudnya yang dipikirkan rakyat,” tegasnya.
Senator asal Jawa Barat (Jabar) itu berharap, Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahannya dapat terus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam menjalankan berbagai kebijakan.
Komeng juga mengaitkan harapannya dengan cita-cita yang telah diletakkan para pendiri bangsa sejak awal berdirinya Republik Indonesia.
“Apa yang dicita citakan oleh para founder kita betul-betul layak menjadi sejahtera,” tuturnya.
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