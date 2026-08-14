DPR Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Tanda Indonesia Masih On The Track

Pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang positif di tengah berbagai tantangan global.
Sebagaimana diketahui, pada triwulan II perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan 5,45 persen secara kuartal (ctoc).
Herman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen merupakan capaian yang cukup baik, terutama dengan kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tekanan.
termasuk juga konflik di Timur Tengah yang naik turun, ketegangan antara Amerika, Israel, Iran, sangat mempengaruhi situasi dunia.
“Dan tentu dengan pertumbuhan 5,2 persen ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih on the track,” ujar Herman saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8).
Herman menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu menjaga stabilitas di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Ia menyebut, dari sisi politik, keamanan, hingga ekonomi, kondisi nasional sejauh ini masih berada dalam jalur yang baik.
“Sehingga dari sisi-sisi politik, keamanan, ekonomi sampai saat ini, tentu kita bisa memberikan penilaian on the track ya, baik. Dan tentu mudah-mudahan ini terus dipertahankan,” ujarnya.
Herman berharap, medepannya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
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