Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 14 Agustus 2026 | 17.57 WIB

DPR Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Tanda Indonesia Masih On The Track

Pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dok. JawaPos.com) - Image

Pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang positif di tengah berbagai tantangan global.

Sebagaimana diketahui, pada triwulan II perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan 5,45 persen secara kuartal (ctoc).

Herman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen merupakan capaian yang cukup baik, terutama dengan kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tekanan.

termasuk juga konflik di Timur Tengah yang naik turun, ketegangan antara Amerika, Israel, Iran, sangat mempengaruhi situasi dunia. 

“Dan tentu dengan pertumbuhan 5,2 persen ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih on the track,” ujar Herman saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8).

Herman menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu menjaga stabilitas di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Ia menyebut, dari sisi politik, keamanan, hingga ekonomi, kondisi nasional sejauh ini masih berada dalam jalur yang baik.

“Sehingga dari sisi-sisi politik, keamanan, ekonomi sampai saat ini, tentu kita bisa memberikan penilaian on the track ya, baik. Dan tentu mudah-mudahan ini terus dipertahankan,” ujarnya.

Herman berharap, medepannya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati-SBY Absen - Image
Nasional

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati-SBY Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16.09 WIB

Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR, Disambut Muzani dan Sultan Najamudin - Image
Nasional

Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR, Disambut Muzani dan Sultan Najamudin

Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.57 WIB

Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Kualitas Pertumbuhan dan Lapangan Kerja - Image
Ekonomi

Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Kualitas Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore