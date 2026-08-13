Sambut HUT ke-81 RI, Imigrasi Surabaya Hadirkan Layanan Paspor di Sejumlah Titik

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menghadirkan berbagai layanan paspor di sejumlah titik pelayanan kepada masyarakat. (Istimewa)
JawaPos.com - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menghadirkan berbagai layanan paspor di sejumlah titik pelayanan.
Rangkaian layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Imigrasi Surabaya untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan dengan menghadirkan pelayanan publik yang mudah dan berkualitas.
Layanan paspor dilaksanakan di berbagai lokasi, mulai dari Paspor Simpatik di ULP BG Junction Surabaya pada Sabtu (8/8/2026), hingga layanan paspor pada Minggu (9/8/2026) di Immigration Lounge Ciputra World, Pasporia CFD Surabaya di Hotel Mercure Surabaya, Paspor Ceria Car Free Day di Alun-Alun Sidoarjo, serta rangkaian Pasporia Surabaya Great Expo di Exhibition Hall Grand City Surabaya yang berlangsung pada 5–9 Agustus 2026.
Pada layanan Paspor Simpatik di ULP BG Junction Surabaya, pelayanan dilaksanakan di luar hari kerja dengan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor. Layanan tersebut diperuntukkan bagi permohonan paspor baru maupun penggantian paspor dan secara khusus melayani paspor elektronik 48 halaman. Sebanyak 79 pemohon berhasil diproses hingga tahap pengambilan biometrik dan wawancara.
Sementara itu, pada Minggu (9/8/2026), Immigration Lounge Ciputra World menyediakan kuota 80 permohonan dan tercatat 31 permohonan. Layanan Pasporia CFD Surabaya di Hotel Mercure menyediakan kuota 40 permohonan, dengan 17 permohonan melalui M-Paspor dan 1 permohonan walk-in sehingga total 18 pemohon terlayani.
Layanan Paspor Ceria Car Free Day di Alun-Alun Sidoarjo menyediakan kuota 80 permohonan dengan 40 permohonan terisi. Seluruh pemohon yang hadir mengikuti proses pelayanan hingga pengambilan foto dan biometrik.
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Adapun Pasporia Surabaya Great Expo yang berlangsung selama lima hari, 5–9 Agustus 2026, menyediakan kuota 70 permohonan per hari atau total 350 permohonan. Dari keseluruhan kuota tersebut, tercatat 138 permohonan terisi. Pada hari terakhir, 9 Agustus 2026.
Dengan tambahan layanan Paspor Simpatik pada 8 Agustus 2026, rangkaian pelayanan paspor menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut mencatat sedikitnya 306 permohonan yang terlayani atau diproses pada berbagai titik pelayanan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mengatakan bahwa penyelenggaraan layanan paspor di berbagai lokasi merupakan bentuk nyata komitmen jajaran Imigrasi Surabaya untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan kami maknai dengan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami menghadirkan layanan paspor di berbagai titik, termasuk pada akhir pekan, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu dan lokasi dalam mengakses layanan keimigrasian,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
Menurutnya, perluasan layanan tidak hanya berorientasi pada jumlah pemohon yang dilayani, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian.
“Kami ingin setiap pemohon mendapatkan pelayanan yang mudah, ramah, tertib, dan profesional. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus melakukan inovasi dan memastikan pelayanan keimigrasian benar-benar hadir di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Pelaksanaan layanan Paspor Simpatik di ULP BG Junction Surabaya sendiri berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan prioritas kepada pemohon dalam kategori prioritas dan tetap memastikan seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai prosedur. Kegiatan dilaporkan berlangsung dengan baik dan lancar.
Rangkaian layanan paspor tersebut juga memperlihatkan bahwa momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kehadiran pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
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Jawa Pos
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