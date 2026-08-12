Menko PMK Dorong Strategi Respons Cepat Atasi Bencana Tahunan 5000 Kali

Menko PMK Pratikno saat membuka pameran internasional untuk mitigasi bencana, penyelamatan, dan peralatan darurat, Emergency Disaster Reduction & Rescue (EDRR) Expo Indonesia di JIExpo Kemayoran (Istimewa)
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta seluruh pihak memperkuat aksi dalam merespons peringatan dini bencana.
Hal itu dinilai penting karena Indonesia menghadapi hampir 5.000 kejadian bencana setiap tahunnya.
"Peringatan dini hanya akan bermakna jika diikuti dengan aksi dini. Jangan sampai teknologi canggih hanya berhenti di ruang kendali, informasi harus menjadi aksi yang menyelamatkan warga," ujar Pratikno, Rabu (12/8).
Hal itu ia sampaikan saat membuka Pameran internasional untuk mitigasi bencana, penyelamatan, dan peralatan darurat, Emergency Disaster Reduction & Rescue (EDRR) Expo Indonesia di JIExpo Kemayoran.
Pratikno menegaskan, keberadaan teknologi dan sistem peringatan dini harus diikuti tindakan cepat di lapangan. Menurutnya, informasi peringatan dini tidak akan berarti jika tidak diterjemahkan menjadi aksi yang dapat menyelamatkan masyarakat.
Selain memperkuat kesiapsiagaan, Pratikno menargetkan Indonesia dapat menjadi pusat keunggulan teknologi kebencanaan dunia. Pemerintah juga mendorong kemandirian teknologi sekaligus pertumbuhan industri kebencanaan dalam negeri.
"Indonesia ingin mencapai kemandirian teknologi dan terus mendorong industri kebencanaan dalam negeri," tegasnya.
Pratikno juga membuka peluang kerja sama dengan mitra dan investor internasional melalui alih teknologi, riset bersama, hingga investasi langsung.
Menurutnya, EDRR Indonesia 2026 harus menjadi ruang kolaborasi dan inovasi untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.
Sementara itu, Vice President SIEC–CPIT Shanghai Fiona Bai menekankan pentingnya kerja sama internasional dan pertukaran teknologi pintar untuk memperkuat ketahanan kawasan.
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