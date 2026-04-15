Banjir Landa 16 Kecamatan di Bandarlampung, 1 Orang Meninggal

Petugas Gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir di Bandarlampung pada Selasa (14/4). (ANTARA)
JawaPos.com – Sedikitnya 16 kecamatan di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung terdampak banjir yang melanda kota tersebut pada Selasa (14/4).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mencatat, banjir itu terjadi usai Kota Bandar Lampung diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
"Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kota Bandarlampung sejak pukul 18. 30 WIB. Hal itu menyebabkan sejumlah titik di 16 kecamatan di kota itu terdampak banjir," kata Analis Bencana BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat di Bandarlampung, Rabu (15/4) sebagaimana dilansir dari Antara.
Kecamatan yang terdampak banjir antara lain Kemiling, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Panjang, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Utara.
Kemudian Kecamatan Rajabasa, Tanjung Senang, Sukabumi. Labuhan Ratu, Way Halim, Langkapura, Enggal, Kedamaian, dan Bumi Waras.
"Pada kejadian banjir tersebut terdapat laporan satu orang warga meninggal dunia serta tanah longsor," lanjutnya.
Tim gabungan dari BPBD Bandarlampung, Pemadam Kebakaran, TNI dan Polri, Basarnas, Satpol PP serta Palang Merah Indonesia (PMI) diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terdampak banjir.
"Situasi terkini, banjir ataupun genangan air di wilayah terdampak sudah surut dan cuaca di Bandarlampung terpantau cerah berawan," kata dia.
Saat ini personel gabungan masih berada di lokasi untuk pendataan dan membantu membersihkan rumah warga yang terdampak banjir.
"Tim gabungan sekarang sedang melakukan pembersihan sedimen di rumah warga yang terbawa air saat banjir," jelasnya.
