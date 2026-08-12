HUTke-81 RI: Istana Negara Bakal Diserbu Jet Tempur-Helikopter, Manuvernya Bikin Deg-degan

JawaPos.com - Jet tempur Rafale dan puluhan alutsista TNI bakal menyerbu langit Istana Negara, Jakarta pada acara puncak peringatan HUT ke-81 Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa persiapan peringatan HUT ke-81 Indonesia terus dimatangkan melalui pelaksanaan gladi kotor di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/8). Agenda itu berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.

”Termasuk latihan untuk demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki,” kata Pras kepada awak media.

Menurut Pras, para pilot dan penerbang TNI sudah menjalankan tugas dengan baik. Mereka menunjukkan kesiapan TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Termasuk latihan dalam rangka meramaikan hari jadi kemerdekaan Indonesia ke-81. Dalam latihan tersebut, sejumlah manuver pesawat dan helikopter turut ditunjukkan.

”Tadi beberapa juga ada manuver yang sempat bikin deg-degan juga, 3 heli yang saling berdekatan, dan alhamdulillah,” ujarnya.

Pras memastikan, evaluasi dilakukan secara langsung selama pelaksanaan gladi kotor. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisi atraksi tepat berada di hadapan podium utama. Evaluasi tersebut langsung dibahas demi memastikan kesiapan pelaksanaan acara.

Dalam kesempatan itu, Pras juga mengonfirmasi bahwa 2 pesawat tempur Rafale turut dilibatkan dalam latihan atraksi udara tersebut. Itu menjadi momen pertama Rafale terlibat dalam peringatan kemerdekaan Indonesia.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa alutsista udara yang ditampilkan bukan hanya milik TNI AU.