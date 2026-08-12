Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 13 Agustus 2026 | 02.25 WIB

HUTke-81 RI: Istana Negara Bakal Diserbu Jet Tempur-Helikopter, Manuvernya Bikin Deg-degan

Pesawat MRCA Rafale usai serah terima dari Pemerintah kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesawat MRCA Rafale usai serah terima dari Pemerintah kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Jet tempur Rafale dan puluhan alutsista TNI bakal menyerbu langit Istana Negara, Jakarta pada acara puncak peringatan HUT ke-81 Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa persiapan peringatan HUT ke-81 Indonesia terus dimatangkan melalui pelaksanaan gladi kotor di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/8). Agenda itu berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.

”Termasuk latihan untuk demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki,” kata Pras kepada awak media.

Menurut Pras, para pilot dan penerbang TNI sudah menjalankan tugas dengan baik. Mereka menunjukkan kesiapan TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Termasuk latihan dalam rangka meramaikan hari jadi kemerdekaan Indonesia ke-81. Dalam latihan tersebut, sejumlah manuver pesawat dan helikopter turut ditunjukkan.

”Tadi beberapa juga ada manuver yang sempat bikin deg-degan juga, 3 heli yang saling berdekatan, dan alhamdulillah,” ujarnya.

Pras memastikan, evaluasi dilakukan secara langsung selama pelaksanaan gladi kotor. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisi atraksi tepat berada di hadapan podium utama. Evaluasi tersebut langsung dibahas demi memastikan kesiapan pelaksanaan acara.

Dalam kesempatan itu, Pras juga mengonfirmasi bahwa 2 pesawat tempur Rafale turut dilibatkan dalam latihan atraksi udara tersebut. Itu menjadi momen pertama Rafale terlibat dalam peringatan kemerdekaan Indonesia.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa alutsista udara yang ditampilkan bukan hanya milik TNI AU.

”Gabungan dari TNI AU, AD, AL, Polri dan Basarnas," kata dia dalam keterangan resminya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
KAI Beri Diskon Tiket 17 Persen Sambut HUT ke-81 RI - Image
Nasional

KAI Beri Diskon Tiket 17 Persen Sambut HUT ke-81 RI

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.46 WIB

Kemenpora Buka Pendaftaran Merdeka Run 2026, Semarakkan HUT ke-81 RI - Image
Sports

Kemenpora Buka Pendaftaran Merdeka Run 2026, Semarakkan HUT ke-81 RI

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23.55 WIB

SBY Absen di Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Mensesneg: Sedang Medical Check Up di Luar Negeri - Image
Politik

SBY Absen di Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Mensesneg: Sedang Medical Check Up di Luar Negeri

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore