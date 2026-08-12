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Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.46 WIB

KAI Beri Diskon Tiket 17 Persen Sambut HUT ke-81 RI

Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh menunggu dan memadati area depan Stasiun Senen, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh menunggu dan memadati area depan Stasiun Senen, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tiket 17 persen untuk kereta api ekonomi komersial dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.

"Pada Hari Kemerdekaan, KAI ingin semakin banyak masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan kereta api dan merayakan kebersamaan sebagai bangsa,” kata Manager Humas Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Franoto mengatakan, tiket promo dapat dibeli mulai 14 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00 WIB, khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026 pukul 00.01 hingga 24.00 WIB.

Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket melalui Access by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya.

Franoto berharap tarif khusus tersebut dapat mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum untuk menuju pusat kegiatan, ruang publik, kawasan wisata, maupun mengikuti berbagai kegiatan peringatan Kemerdekaan di wilayah perkotaan dan aglomerasi.

“Kereta api menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dari satu kota ke kota lain hingga mobilitas harian di kawasan perkotaan. Pada 17 Agustus, kami ingin semakin banyak masyarakat dapat merasakan kemudahan bepergian menggunakan transportasi publik sambil merayakan hari bersejarah bagi Indonesia,” katanya.

KAI mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak awal serta memperhatikan jadwal keberangkatan dan ketentuan promo sebelum melakukan transaksi. 

“Semoga perjalanan dengan kereta api pada 17 Agustus menjadi bagian dari pengalaman merayakan Kemerdekaan. Dari perjalanan antarkota hingga mobilitas harian, kami ingin semangat Indonesia terus hadir dan terhubung bersama masyarakat,” kata Franoto. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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