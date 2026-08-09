Polisi Bakal Bongkar Makam Sutrimo Usut Dugaan Kematian yang Dinilai Janggal

JawaPos.com - Polda Metro Jaya tengah menyiapkan proses ekshumasi terhadap jasad Sutrimo, pria yang disebut merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, ekshumasi masih dalam tahap persiapan dan akan dilakukan sebagai bagian dari pendalaman terhadap kasus kematian Sutrimo yang dinilai janggal.

"Iya betul dan sedang dipersiapkan," kata Budi kepada wartawan, Minggu (9/8).

Ekshumasi merupakan tindakan menggali kembali makam untuk mengangkat jenazah yang sebelumnya telah dimakamkan. Proses tersebut umumnya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian.

Sementara, keluarga Sutrimo, warga Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah menempuh proses hukum untuk mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematian anggota keluarganya tersebut.

Laporan keluarga tersebut diterima Polresta Banyumas dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/79/VIII/2026/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH.

Kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaeni, menjelaskan laporan tersebut dibuat setelah keluarga mencermati berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait kematian Sutrimo.

Menurut Aan, saat jenazah Sutrimo tiba di rumah, keluarga pada awalnya tidak melihat adanya sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Namun, informasi yang berkembang kemudian mendorong keluarga untuk mencari kepastian melalui mekanisme hukum.

“Prinsipnya keluarga cuma minta kepastian hukum terkait meninggalnya saudara Sutrimo. Wajar atau tidak, cuma itu saja,” kata Aan, Sabtu malam (8/8).