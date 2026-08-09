Bakal Bertarung dengan Sesama Kiai Jatim untuk Kursi Ketum PBNU, Gus Salam Ingin Persaingan Sehat

JawaPos.com - Perebutan kursi Ketua Umum PBNU akan menyakitkan pertarungan sengit. Dua ulama terkemuka Jawa Timur telah melakukan deklarasi pencalonan.

Kedua ulama ini adalah Kiai Abdussalam Shohib alias Gus Salam selaku Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, dan Kiai Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Gus Salam menyatakan menyambut baik deklarasi yang dilakukan Gus Kikin. Dia siap menghadapi Persaingan sehat dalam Muktamar ke-35 NU pada akhir Agustus 2026 mendatang.

“Saya menyambut baik deklarasi para kandidat caketum PBNU, termasuk yang dari Jawa Timur, Gus Kikin. Kita berlomba kecakapan secara sehat untuk mendapatkan kepercayaan peserta muktamar, baik dari PWNU, PCNU maupun PCI NU,” kata Gus Salam, Sabtu (8/8).

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Gus Salam menyatakan akan fokus pada dukungan para sesepuh NU dan pesantren. Dukungan dari mereka diyakini bisa membawa kemenangan.

“Yang terpenting bagi saya, restu dan do’a dari sesepuh NU dan Pesantren. Karena, ruh dan penjaga jam’iyyah Nahdlatul Ulama adalah beliau-beliau; memiliki sanad ideologis dan keilmuan serta keteladan dari muassis dan pendahulu NU,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gus Salam mengingatkan Muktamar harus berjalan adil dan transparan. Dengan begitu, bisa menghasilkan pemimpin terbaik.

“Dalam muktamar nanti harus fair, terbuka dan kader-kader terbaik NU berpeluang sama untuk dipilih. Karena, start abad kedua NU harus dengan landasan mekanisme yang baik dan jauh dari intervensi pihak diluar NU yang membahayakan masa depan dan kepribadian jam’iyyah,” tambahnya.