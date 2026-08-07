RI-Korea Bangun Pusat Pengendalian Karhutla, Perkuat Antisipasi Kebakaran Hutan

Menhut Raja Antoni lakukan pengecekkan Indonesia Forest and Land Fire Management Center, Kamis (6/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI memperkuat diplomasi publik dan negosiasi internasional. Hal itu sebagai strategi memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global dan memimpin diplomasi kehutanan internasional.
Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari.
Namun menurut kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi, seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia.
”Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan,” papar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi seperti dilansir dari Antara di Jakarta.
Dia menjelaskan langkah penguatan diplomasi dilakukan sejalan dengan arah kebijakan Menhut Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tidak hanya menjadi penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga tampil sebagai pemimpin dalam diplomasi kehutanan internasional.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, lanjut dia, Indonesia tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutan.
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Indonesia juga aktif menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kerja sama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu dilakukan melalui pembangunan Indonesia Forest and Land Fire Management Center di Daops Manggala Agni Sumatera XVII/OKI, Sumatera Selatan.
Adanya pusat pengendalian ini diharapkan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi ancaman karhutla yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.
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