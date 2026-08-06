Latihan Integrasi TNI Uji Kemampuan Pesawat Tempur dan Alutsista Baru Angkatan Udara

JawaPos.com - TNI AU menguji kemampuan pesawat tempur dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru lainnya melalui Latihan Integrasi TNI 2026.

Beberapa pesawat seperti Dassault Rafale dan pesawat angkut berat Airbus A400M terlibat dalam latihan yang berlangsung di Kepulauan Riau (Kepri).

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyatakan, latihan itu menjadi momentum bagi Angkatan Udara untuk menguji kesiapan operasi udara. Sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung operasi gabungan TNI.

”Guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Nyoman dalam keterangan resmi pada Kamis (6/8).

Latihan di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 9 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, itu disaksikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan kepala staf dari 3 matra TNI.

Dalam skenario latihan yang dilaksanakan, TNI mensimulasikan operasi pengamanan wilayah dan objek vital nasional untuk menguji kesiapan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Sebanyak 12.987 personel dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dikerahkan dengan dukungan berbagai alutsista.

”Pada latihan tersebut, TNI AU mengerahkan berbagai unsur udara yang meliputi pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat intai, helikopter, pesawat tanpa awak serta pasukan gerak cepat untuk mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu,” jelas I Nyoman Suadnyana.

Melalui Latihan Terintegrasi TNI 2026, Angkatan Udara terus meningkatkan kesiapan operasi udara, interoperabilitas antarmatra, dan profesionalisme prajurit dalam mendukung operasi gabungan TNI.