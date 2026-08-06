Menko Pangan Izinkan Ponpes dengan 1.000 Santri Lebih Bangun SPPG yang Standar

JawaPos.com – Pemerintah memberikan keleluasaan bagi Pondok Pesantren (Ponpes) dan sekolah berbasis keagamaan berasrama untuk membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

Ketentuan itu berlaku untuk ponpes dan sekolah berasrama yang memiliki minimal 1.000 santri atau siswa. Namun, dapur MBG itu harus sesuai standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan itu untuk mempermudah layanan bagi lembaga pendidikan berasrama dengan jumlah penghuni besar. Kebijakan ini untuk efisiensi pelayanan bagi ponpes dan sekolah berasrama.

"Gitu, kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah gitu memudahkan," kata Zulkifli Hasan saat rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Kamis (6/8).

Menurut dia, kebijakan itu berlaku pada pesantren atau sekolah berasrama dengan kapasitas besar sehingga lebih efisien jika menyiapkan makanan dari dapur sendiri. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban logistik dari luar.

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"Mereka bisa buat dapur di tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya Sertifikasi Laik Higine Santitasi (SLHS). Itu rapat kami tadi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akan melakukan pengecekan terhadap kesiapan pondok pesantren yang ingin membangun dapur MBG.

"Nah kemudian termasuk yang pondok pesantren kami juga cek, dicek seperti apa gitu," kata Sudaryono.