Peringatan HAN 2026, Pemerintah Pusat Apresiasi Komitmen Surabaya Penuhi Hak dan Lindungi Anak

Lebih dari 5.000 anak memadati kawasan Balai Pemuda untuk mengikuti Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kota Surabaya bertema "Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan Anak Surabaya Hebat" di Balai Pemuda Surabaya, Rabu (29/7/2026). (Istimewa).
JawaPos.com - Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memenuhi sekaligus melindungi hak anak mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menilai Surabaya berhasil membangun ekosistem ramah anak melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan keluarga, hingga pemberian ruang partisipasi bagi anak.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kota Surabaya bertema "Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan Anak Surabaya Hebat" di Balai Pemuda Surabaya, Rabu (29/7/2026).
Lebih dari 5.000 anak memadati kawasan Balai Pemuda untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mulai dari Festival Sayang Anak, penandatanganan kerja sama penguatan pengembangan anak usia dini melalui Gerakan "Act for Early Years", peluncuran manifesto dan kampanye nasional gerakan tersebut, hingga Kelas Inspirasi.
Rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di Surabaya berlangsung selama dua hari, yakni 28-29 Juli 2026. Pada hari pertama, Pemkot Surabaya menggelar Festival Sayang Anak bertajuk "Main Raya, Anak Surabaya Hebat" yang menghadirkan beragam aktivitas edukatif dan kreatif untuk mempererat hubungan orang tua dan anak.
Ribuan peserta mengikuti gerak dan lagu, Senam Anak Indonesia Hebat, art finger painting ayah dan anak, kolase ibu dan anak, menghias bekal sehat, melipat baju bersama ayah, mendongeng, pameran karya, bazar, hingga talkshow.
Sementara pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak berprestasi, permainan edukatif, lomba olahraga, workshop kreatif, seminar perlindungan anak, Festival Sinema Kita, hingga dialog anak bersama Wali Kota Surabaya dan kementerian melalui Kelas Inspirasi.
Seluruh rangkaian tersebut dirancang untuk menghadirkan ruang bagi anak untuk bermain, belajar, berkreasi, menyampaikan aspirasi, sekaligus memperkuat komunikasi dan pengasuhan positif di dalam keluarga.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, kehadirannya di Surabaya merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas konsistensi Kota Pahlawan yang selama tujuh tahun berturut-turut meraih predikat Kota Layak Anak kategori Utama. Menurutnya, capaian tersebut membuat Surabaya tinggal selangkah lagi meraih predikat Kota Layak Anak Paripurna.
"Apresiasi ini kami berikan karena Pak Wali Kota mampu mengorkestrasi seluruh kekuatan yang dimiliki, mulai perangkat daerah (PD), organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama memenuhi dan melindungi hak anak," kata Menteri Arifah.
Menurut dia, kekuatan utama Surabaya terletak pada keberhasilan membangun kolaborasi yang melahirkan banyak ruang aman dan nyaman bagi anak serta perempuan. Penguatan keluarga juga dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program pengasuhan sesuai tahapan usia anak, mulai dari orang tua balita hingga remaja.
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