BGN Siapkan Sistem untuk SPPG dan Supplier Bahan Baku, Sudaryono: Buat Menghindari Kongkalikong

Kepala BGN Sudaryono beserta Wakil Kepala BGN saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sebuah sistem yang dapat memantau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memasok bahan baku dari supplier.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari praktik kongkalikong antar SPPG dan supplier.
"Agar bisa mendapatkan perlakuan adil by system dan lain-lain sehingga menghindari hanky-panky atau menghindari kongkalikong di antara di antara penyedia dan di antara yang yang membutuhkan atau di antara dapur-dapur," kata Sudaryono saat konferensi pers, Senin (27/7).
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu mengungkapkan, BGN juga memastikan bahwa pengadaan bahan-bahan makanan saat ini bisa terselenggara dengan adil.
Dia tidak ingin ke depannya pelaksanaan pengadaan bahan baku dipilih secara subjektif atau berdasar kepentingan semata mitra untuk mencari keuntungan.
"Jangan sampai kemudian yang dipilih (supplier bahan baku) adalah orang-orang yang secara subjektif dan kemudian dengan subjektivitasnya itu kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situasi kesempatan," ungkapnya.
Mas Dar juga mengingatkan kepada Kepala SPPG agar tidak bermain harga, baik itu mark up hingga meminta fee kepada mitra. Hal tersebut disebut bagian dari praktik korupsi.
"Jadi dan barang siapa melakukan pelanggaran itu kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspen atau kami tutup," katanya.
Karena itu, Sudaryono tak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum, dapat merusak citra banyak orang yang bekerja keras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
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