Kompolnas Dukung Penangkapan Kasatnarkoba Polres Tangsel oleh Bareskrim Polri 

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Kasatnarkoba Polres Tangsel dan anak buahnya mendapat dukungan dari Komisi Kepolisian Nasional. Tindakan itu perlu dilakukan jika para polisi tersebut memang melanggar aturan.
Menurut Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Bareskrim Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan narkoba. Mereka tidak pandang bulu dalam proses hukum terhadap semua pihak yang terkait dengan barang haram tersebut. Baik yang beredar di masyarakat maupun yang melibatkan jajaran kepolisian.
"Saya kira ini langkah yang baik, yang positif, yang harus kita dukung di internal kepolisian," ucap Anam pada Senin (27/7).
Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM itu melihat pengusutan, pengungkapan, penangkapan, dan tindakan tegas lain yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap jajaran kepolisian di daerah sangat baik. Itu menjadi contoh sekaligus peringatan.
"Dan itu menjadi langkah yang lebih maju. Biasanya kan Propam baru Serse (yang bergerak). Ini Serse yang maju untuk memastikan tindak pidananya, baru nanti pasti etik juga maju," ucap Anam.
Anam pun sepakat bahwa langkah yang diambil oleh Bareskrim menjadi sinyal kuat bagi siapa saja, termasuk polisi, akan ditindak tegas bila ketahuan terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Apalagi jika keterlibatan mereka sebagai pengedar atau bandar.
"Ini menjadi satu sinyal kuat kepada siapapun anggota kepolisian jangan pernah menyalahgunakan kewenangan anda, berbuat jahat dengan terlibat di narkoba. Anda pasti akan dipidana dan anda akan menghadapi skenario etik," ucap Anam.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan bahwa pengawasan melekat dari kapolres kepada jajarannya merupakan salah satu hal penting. Langkah itu dibutuhkan untuk memastikan jajaran kepolisian melaksanakan tugas dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum.
"Yang nggak kalah penting ya memang perlu tetap pengawasan melekat oleh pak kapolres, oleh siapa pun atasan langsung dalam struktur kewenangan," ucap Anam kepada awak media.
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