PLN Electric Run 2026 Siap Digelar, Incar World Athletics Label

JawaPos.com - PLN akan menggelar PLN Electric Run 2026. Setelah sukses pada edisi sebelumnya pada 2025, edisi 2026 darir ajang lari tahunan ini diluncurkan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Mengusung tema "Powering Our Green Future", PLN Electric Run 2026 mengajak masyarakat menjalani gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Tema tersebut menjadi simbol sinergi antara olahraga dan lingkungan.

Tak hanya membawa semangat keberlanjutan, PLN Electric Run 2026 menargetkan menjadi salah satu ajang lari berstandar World Athletics Label di Indonesia. Sertifikasi yang diajukan untuk label tersebut ada di kategori Half Marathon. Selain Half Marathon, ajang ini juga menghadirkan nomor 5K dan 10K agar dapat diikuti berbagai kalangan pelari.

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Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), M. Fahrur Rozy, mengatakan antusiasme peserta yang terus meningkat menjadi alasan PLN terus mengembangkan kualitas penyelenggaraan.

PLN juga menargetkan ajang ini mampu berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon hingga 24.780 kilogram CO2.

Selain itu, perusahaan akan menjalankan program CSR berupa pemberdayaan perempuan pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Harapannya, event ini tidak hanya menjadi agenda yang dinantikan para pelari, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, dan berkelanjutan," kata Fahrur dalam keterangannya.

PLN Electric Run 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di kawasan ICE BSD, Tangerang Selatan. Tahun ini panitia menambah kuota menjadi 8.000 peserta, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tak hanya jumlah peserta, kualitas lintasan juga menjadi perhatian utama. Rute Half Marathon telah dipersiapkan sesuai standar Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) sebagai langkah menuju pengakuan World Athletics Label.

Wakil Ketua Umum PB PASI, Tigor Tanjung, menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, PLN Electric Run berpotensi menjadi ajang lari berlabel internasional pertama di wilayah Tangerang Selatan.